Com explosão da cultura drag, reality ganhará versão brasileira

Com a explosão e a popularidade da cultura drag queen no Brasil através da música de Pabllo Vittar, Gloria Groove e Lia Clark, o País deve receber em breve uma versão do reality show que divulgou esse tipo de arte pelo mundo, “RuPaul’s Drag Race”. A versão brasileira é uma aposta da Endemol Shine Brasil, produtora do MasterChef, sucesso na Band.

A ideia é que RuPaul apresente os 13 episódios planejados, da mesma forma que Buddy Valastro no Cake Boss Brasil. Caso não consiga, Mama Ru pode participar de alguns episódios e, além disso, a Endemol já conta com uma lista de personalidades brasileiras que podem comandar a atração.

“A gente vai seguir a estrutura como é feita lá fora, que o público brasileiro já conhece e funciona bem”, afirma Eduardo Gaspar, diretor criativo da Endemol, que cita uma pesquisa que revela que o Brasil é o terceiro maior consumidor de Drag Race no mundo.

Com o formato nas mãos, a Endemol agora precisa encontrar um lar para RuPauls Drag Race no Brasil. Canais de TV e serviços de streaming são possibilidades. O plano é que as inscrições comecem no início de 2018, para filmagens e estreia já entre o primeiro e o segundo semestre do ano que vem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.