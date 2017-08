Cobrança somente para as mulheres

Depois da briga que deu o que falar em “A Força do Querer”, Maria Fernanda Cândido e Débora Falabella, intérprete das rivais Joyce e Irene na trama global, se encontraram em um programa matinal da emissora para falar sobre as próximas emoções das personagens.

Apesar de concordar que a inescrupulosa vilã é indefensável, Débora falou sobre a cobrança que existe apenas nas mulheres em casos de traição: “Acho que a gente nunca bota a culpa no homem. É da nossa sociedade sempre falar sobre a outra mulher. A primeira a ser acusada é a mulher, mas acho que vivendo a Irene, antes de saber todos os crimes sobre ela, pra mim ficou muito claro como que realmente a sociedade mira direto na outra mulher. É muito machista”. Foto: divulgação

A atriz também falou sobre as novidades do passado de Irene que estão começando a vir à tona: “A Irene é indefensável, com um caráter muito duvidoso, considerada a vilã da história, mas ao mesmo tempo é uma mulher que gosta de viver de uma maneira muito aventureira, é uma mulher muito corajosa. Claro que ela tem um passado muito obscuro. A gente vai sabendo cada vez mais da personagem ao longo da trama”.