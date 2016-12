‘Clube do Chaves’ vai substituir ‘Fofocando’ no SBT

Foto: Divulgação

O SBT anunciou a sua nova grade de programação para 2017, nesta quarta-feira, 28. A novidade de maior destaque é, sem dúvidas, a volta do Chaves, com o Clube do Chaves, que será exibido de segunda a sexta-feira às 13h45, em horário local. As mudanças ocorrem a partir do dia 2 de janeiro.

Este horário é, atualmente, ocupado pelo programa Fofocando, que será transferido para a manhã, também de segunda a sexta, das 8h às 8h30, com o mesmo time de apresentadores: Mamma Bruschetta, Leão Lobo, Mara Maravilha e Homem do Saco. O programa já teve diversas alterações de horário desde que estreou e até agora não garantiu bons índices de audiência.

Mas as mudanças não param por aí e afetam o setor jornalístico da emissora. O Jornal do SBT e o Primeiro Impacto vão sair do ar. O apresentador Dudu Camargo continua no SBT, mas no comando do SBT Notícias, que será exibido das 6h às 7h15.

O SBT Notícia então será o programa jornalístico principal, com muitas horas de duração: vai começar às 1h30 da madrugada, logo após o The Noite com Danilo Gentilli, e vai até às 8h, todos os dias da semana, apenas com mudança de apresentadores por períodos. A emissora aposta neste formato pois não há muita oferta de informação jornalística na TV aberta neste horário.