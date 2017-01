‘Cidade dos Homens’ volta à tevê

Foto: Jorge_Carta Z Notícias

Crescer na tevê é um caminho percorrido por muitos atores. Para Douglas Silva, esse processo foi além. O ator não só amadureceu diante das câmeras, como também pôde mostrar o desenvolvimento de seu personagem ao longo dos anos. O primeiro encontro dele com Acerola foi às vésperas de interpretá-lo, em um episódio de “Brava Gente”, em 2000, quando tinha apenas 11 anos. Dois anos depois, Douglas ganhava intimidade com o menino que andava com propriedade nas vielas de uma favela carioca, em “Cidade dos Homens”. Especial de quatro episódios estreia hoje.

Nele, Acerola e seu melhor amigo, Laranjinha, interpretado por Darlan Cunha, voltam a dividir dramas e anseios. Mas agora eles têm a companhia de seus filhos, Davi e Clayton, defendidos por Luan Pessoa e Carlos Eduardo Jay. “Eu sou pai também. Então isso me deu muita bagagem para essa nova fase da série. Pude pegar a minha experiência para ajudar”, conta o ator.

No especial de George Moura e Daniel Adajfre, a dupla se une devido a uma doença do filho de Laranjinha. “Parece que eles se unem ainda mais nas dificuldades. É uma amizade bem bonita”, reflete. Para os episódios, Douglas fez uma preparação de cerca de dois meses ao lado de Darlan para reencontrar os personagens. “E também tem muitas cenas fortes, a gente tinha de estar preparado para esses dramas”, antecipa.

Além de se ver como pai, ele também pode relembrar de seu início na tevê. "Claro que me vi muito ali. Já passei por essa fase de chegar ali e descobrir um mundo. Então pretendo ajudá-los no que eu puder. Já dei toques de como estudar os textos, como se comunicar com as câmeras, de como falar pausadamente", enumera, em tom paternal.

Nostalgia

Apesar da nova história, “Cidade dos Homens” vai reutilizar cenas da série exibida entre 2002 a 2005. “Foi muito doido ver isso. Deu uma nostalgia danada. Mas foi bom perceber que a nossa química não se perdeu, parece que gravamos juntos na semana passada. Ficou uma cumplicidade muito grande”, admira o ator. A força dos personagens, no entanto, não se resume apenas à rotina de gravação dos seus intérpretes. Apesar de já ter feito outros trabalhos na tevê – como no “Esquenta!” e em sua carreira musical -, Douglas confessa que até hoje é chamado de Acerola nas ruas.

