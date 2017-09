Chay Suede: uma trilha de sucesso

O reconhecimento veio com a versão brasileira da novela “teen”, exibida entre 2011 e 2012. A partir daí, Chay ganhou uma projeção que não esperava – e nem pretendia. “Atuar é sofrimento puro. A música tem prazer, mas interpretar é entrega e confiança no próximo”, reflete. Dois anos depois, migrou para Globo, onde tem perfilado papéis de destaque desde “Império”, em que interpretou José Alfredo jovem, personagem de Alexandre Nero. Depois de recusar o convite para protagonizar “Rock Story”, ele achou em “Novo Mundo” seu primeiro posto de protagonista.

Aos 25 anos, Chay Suede frequentemente se espanta ao olhar para trás e enxergar sua trajetória na tevê. Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, o intérprete do decidido Joaquim, de “Novo Mundo”, nunca pensou em estar no veículo. Pelo contrário. Assim que terminou o colégio, prestou vestibular para História, mesmo depois de experimentar o gostinho da fama no “reality show” “Ídolos”, exibido pela Record em 2010. “Acabei fazendo Cinema, por influência do meu pai. Mas não planejava estar na frente das câmeras. Minha inclinação maior sempre foi trabalhar com música”, entrega.

O convite do diretor Vinícius Coimbra veio na sequência de sua recusa. E antes mesmo de ter o roteiro em mãos, Chay aceitou interpretar Joaquim. “Veio em um momento em que eu estava sendo atravessado pela História do Brasil, pelo movimento indígena. Já estava estudando sobre isso e comecei a estudar muito mais”, revela.

Para ele, recontar a história do País nesse período como um agente de transformação é uma chance única. “Acho que é o produto que mais gostei de estar dentro da Globo”, acredita. Na história de Thereza Falcão e Alessandro Marson, o personagem do ator foge da Europa após ser injustamente acusado de roubo. No Brasil, se envolve com os direitos dos índios, se torna conselheiro de Dom Pedro – interpretado por Caio Castro -, trava uma luta de interesses com Thomas pelo amor de Anna – personagens de Gabriel Braga Nunes e Isabelle Drummond – e se descobre como filho de Dom João, papel de Léo Jaime.

LEIA TAMBÉM: Cobrança somente para as mulheres

Além de estudar o período histórico, o ator teve de se preparar para “Novo Mundo” de outras maneiras. Ao lado de Ingrid Guimarães, que interpreta Elvira, ele fez um “workshop” de “commedia dell arte”, uma modalidade de teatro popular no Século 15. Com muitas cenas de batalhas pela frente, Chay também teve de perder o medo de altura para conseguir dar sequência às cenas de Joaquim. “Fizemos treinos de espadas e treinos com dublês”, diz ele.