Charlize Theron fala da infância traumática ao testemunhar a morte do pai

Enquanto fazia a divulgação do filme Anatomic Blonde em entrevista ao locutor de rádio Howard Stern, Charlize Theron voltou a falar da infância traumática ao testemunhar a relação turbulenta entre os pais.

O pai alcoólatra agredia a mãe dela, Gerda, e era verbalmente agressivo com a própria Charlize. Em 2004, em entrevista a Diane Sawyer, a atriz sul-africana, de 41 anos, falou sobre ele voltar bêbado para casa quando ela tinha 15 anos e disparar uma arma no quarto dela. A mãe de Charlize atirou nele para fazê-lo parar, e a Justiça concordou que o ato foi em autodefesa.

Charlize contou a Stern que demorou muito tempo para lidar com a morte do pai. “Eu apenas fingi que aquilo não aconteceu. Eu não contei para ninguém, eu não quis contar para ninguém. Sempre que me perguntavam, eu dizia que meu pai morreu em um acidente de carro. Quem quer contar aquela história? Ninguém quer”, disse.