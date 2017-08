Cauã Reymond diz que relação com a filha o deixou ‘menos machista’

Foto: Globo - Ramón Vasconcelos

O ator Cauã Reymond mudou sua rotina para ficar mais perto da filha, Sofia, de 5 anos, fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Em entrevista ao Conversa com Bial, Cauã falou sobre a guarda compartilhada com a ex-mulher. “A gente tem uma boa relação e conseguiu se organizar. A nossa vida é muito próxima, moramos no mesmo bairro. A Sofia estuda a dois minutos da minha casa e a cinco da casa da mãe”, afirmou o artista.

Ele explicou que organiza o trabalho e outras atividades de acordo com a programação de Sofia, para poder passar mais tempo com a herdeira.