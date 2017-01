Casey Affleck brinca com o irmão mais velho Ben durante entrevista em festival

Durante uma entrevista com os atores no Festival de Palm Springs, na Califórnia, EUA, Casey Aflleck ironizou Ben quando um repórter perguntou sobre como eles estavam lidando com a concorrência nos cinemas, já que ambos estão em cartaz nos Estados Unidos.

O caçula estrela um dos filmes mais premiados do ano, “Manchester à Beira-Mar”, de Kenneth Lonergan, e o irmão mais velho protagoniza e dirige “A Lei da Noite”. “Primeiro você tem que tentar ver o meu filme. Se os ingressos estiverem esgotados, o que é bem provável, vá ver o do Ben, que não está esgotado, mas ainda assim é muito bom”, disse Casey.

LEIA TAMBÉM: Piercing no septo é tendência entre atrizes e cantoras

E imaginar que quando Ben Affleck sentiu o gosto de ganhar seu primeiro Oscar como corroteirista do filme “Gênio Indomável”, de Gus Van Saint, em 1998, que ele protagonizava ao lado do Matt Damon (também roteirista premiado), Casey fazia um papel secundário no drama e não sonhava ainda com uma indicação que veria quase dez anos depois, quando concorreu como ator coadjuvante por “O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford”, dirigido por Andrew Domininik e protagonizado por Brad Pitt.

A consagração de Ben Affleck, que virou diretor, veio com “Argo”, um dos mais premiados do Oscar de 2012, inclusive como melhor filme (a segunda estatueta do irmão mais velho). Agora parece que é a vez do caçula Casey, que vem colecionando prêmios pelo drama “Manchester à Beira-Mar”, onde faz o papel de Lee Chardler, que é obrigado a voltar para sua cidade natal para cuidar do sobrinho adolescente depois da morte do irmão.

Ele já ganhou dois dos principais prêmios da crítica, o National Board of Review e Círculo de Críticos de Nova York, ainda concorre pelo Globo de Ouro (ator drama) e pelo Screen Actors Guild, o prêmio do Sindicato dos Atores dos EUA (o melhor termômetro do Oscar).

LEIA TAMBÉM: Luciano Huck vai ao trabalho de transporte público