Camila Márdila, foco no drama familiar para papel

Foto: Divulgação

“Cria” do cinema, Camila Márdila, a intérprete da sofrida Yasmin de “Treze Dias Longe do Sol”, mantém uma relação de encantamento e pé no chão com a televisão. Em vez de fazer qualquer personagem que apareça, ela optou por estudar os projetos e convites que vem surgindo e viver apenas as personagens que acredita. “Não consigo ser diferente. Não entrei nesse universo para ser famosa. É claro que isso acaba acontecendo de alguma forma, mas sigo querendo me envolver com produções e papéis que mexam comigo de forma mais profunda. A Yasmin, por exemplo, me deixou muito tocada”, revela.

A minissérie, que tem seu último episódio sexta, dia 19, assinada por Luciano Moura e Elena Soarez retrata o drama de um grupo de sobreviventes do desabamento de um prédio de grande porte. Filha do mestre de obras Jesuíno, de Antônio Fábio, Yasmin aparece na construção grávida de nove meses e disposta fazer um acerto de contas paterno. O acidente só potencializa a força deste encontro. “Minha personagem está no limite, machucada, frágil, mas precisa ser forte para salvar ela mesma e o bebê. O isolamento desse grupo muda todas as relações”, destaca.

Camila garante que se surpreendeu com os cenários e o processo de caracterização da série. Gravando durante três meses, seis dias por semana e 12 horas diárias, a atriz confessa que, participar da produção de dez episódios, reuniu a delícia e a dor de seu ofício. “Todo dia era chegar e colocar a barriga, refazer as marcas de ferimentos e reencontrar a emoção do dia anterior. Mas era só entrar no cenário que toca a carga dramática já se instalava no elenco. Embora o ambiente fosse escuro e denso, equipe e elenco deixavam tudo muito leve e tranquilo”, detalha.