Cacau Protásio, símbolo de luta e perseverança

Natural do Rio de Janeiro, Cacau Protásio sempre perseguiu o sonho de ser atriz. Muitas vezes ouviu que não ia ter espaço na indústria da tevê por estar fora dos padrões do “showbiz”, mas nem por isso abaixou a cabeça ou desistiu da carreira. Depois de muitas participações na Globo, ela viu a carreira tomar outro rumo ao interpretar a espevitada Zezé, de “Avenida Brasil”.

“Sou extremamente grata a ela. Foi essa personagem que me trouxe ao mundo, que me mostrou para as pessoas. Vou montar um altar para ela na minha casa”, afirma, em tom de sério.

Depois da novela de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012, a atriz não parou de trabalhar. E ela não vê nenhum problema nisso. “Não me deixem de férias”, pede, aos risos. Com o currículo enriquecido com outras novelas e programas em canais fechados, como o “Vai Que Cola”, do Multishow, ela se prepara para entrar como Carmo na nova temporada de “Mister Brau”, que estreia no dia 24 de abril.

Foto: Divulgação / TV Globo

O convite surgiu a partir de um tipo de “lei da atração”, conforme explica Cacau. “Ficava vendo em casa e desejando muito trabalhar ali, com aquelas pessoas, contando aquela história”. Por isso, nem pestanejou quando foi chamada. Inclusive conta que até receber o roteiro não sossegou. “Parecia criança esperando o aniversário”, diverte-se.

Na série protagonizada por Lázaro Ramos e Taís Araújo, Cacau interpretará a irmã de Lima, defendido por Luís Miranda. A personagem ainda será mãe de Yasmin, de Lellêzinha. A menina persegue o sonho de ser cantora, mas Carmo não apoia a decisão da filha.

“Ela é batalhadora e não tem tempo para sonhar. A filha tem talento maravilhoso, mas ela não consegue enxergar. Prefere que siga uma carreira mais estável”, explica.

Para compor a personagem, Cacau não precisou ir muito longe. Nas leituras do texto, ela foi rápida em identificar em si própria os dramas vividos por Carmo e Yasmin. “Vivemos em um país preconceituoso. Ouvia que era preta e gorda, que nunca apareceria na tevê”, lamenta. Hoje, depois de conquistar seu espaço na teledramaturgia, no teatro e no cinema, a atriz olha para trás e custa a acreditar em seu feito.

“Cheguei onde sempre sonhei, mas nunca acreditei. Fui vendo acontecer e sempre me espantando como estava indo longe”, afirma. Dona de uma forte veia cômica, ela garante que sua personagem também terá o humor como principal característica. “Ela é meio grossa. Aquela pessoa que é bem e mau humorada”, adianta.

FILME

Além de “Mister Brau”, ela também acaba de lançar o filme “Os Farofeiros”, atualmente em cartaz nos cinemas. “Foi uma delícia fazer o filme. Tenho muita sorte em ser chamada para esses trabalhos que nem parecem trabalho”, brinca. E, enquanto faz as duas coisas, ela se prepara para gravar mais uma temporada de “Vai Que Cola”.

Cacau está desde a primeira temporada no humorístico do Multishow que é líder de audiência desde sua estreia, em 2013. “A Terezinha é outro grande presente da minha vida. E me ensinou muito, porque a gente vive improvisando, mudando o texto, colocando ‘cacos’”, revela.

O improviso, aliás, foi um dos ingredientes que a levou ao sucesso em “Avenida Brasil” e que ela também fez chegar no elenco de “Mister Brau”. “Cheguei devagar porque tem gente que não gosta, mas todo mundo aceitou muito bem e hoje atuamos com muita liberdade”, finaliza.