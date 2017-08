Bruna Spínola: uma profissional do tipo caxias

Na trama, Cíntia trabalha no fictício hotel Carioca Palace. Ética e trabalhadora, ela alimenta uma paixão platônica pelo garçom Júlio, papel de Thiago Martins. Porém, se frustra ao perceber que ele só tem olhos para a investigadora de polícia Antônia, interpretada por Vanessa Giácomo. “Quando a Antônia entra na jogada, ela até tenta se aproximar mais do Júlio e rouba um beijo dele. Mas, mesmo assim, ele não fica com ela. A Cíntia é uma personagem bem leve, sonhadora, correta e muito romântica. Ela sonha em encontrar um grande amor”, explica.

Ao saber que daria vida à camareira Cíntia em “Pega Pega”, Bruna Spínola não se contentou apenas em participar dos “workshops” oferecidos pela Globo para compreender o universo do personagem. Por isso, assim que terminou o laboratório no Copacabana Palace, hotel de luxo da Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado do elenco, ela buscou preparação por conta própria. Bruna decidiu trabalhar de verdade como camareira em outro hotel no Rio.

Longe da telinha desde o fim de “Morde & Assopra” em 2011, Bruna foi chamada para o elenco da atual produção das sete através de um convite da autora Cláudia Souto e do diretor Luiz Henrique Rios. A atriz havia trabalhado com a escritora no folhetim de Walcyr Carrasco, do qual foi colaboradora. Já Luiz Henrique dirigiu Bruna durante a Oficina de Atores da Globo, em 2007. “Estava com saudades de fazer novela. Podemos ter uma resposta imediata do público e a dinâmica de trabalho é muito gostosa. Como decoro o texto com facilidade, o cronograma mais acelerado não me assusta”, explica.

Profissão

A atriz de 30 anos descobriu a carreira artística ainda na adolescência, quando iniciou aulas de teatro na escola. Após uma aula experimental, Bruna teve certeza de seu futuro profissional. “O teatro foi a única coisa que fez com que eu me apaixonasse e quisesse aquilo para o resto da vida”, recorda. No entanto, a escolha pelas artes cênicas ganhou forte resistência da família que, no período do pré-vestibular, incentivou Bruna a escolher um plano B para a faculdade. Por isso, decidiu cursar Letra, uma alternativa para estar em contato com diversos roteiros.