Bruna Marquezine vai a festa de mãe de Neymar e dança com a ex do jogador

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na festa de aniversário de 50 anos de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, na última segunda-feira, 16. A atriz tirou foto com a mãe do craque e dançou com Carol Dantas, ex-namorada do jogador e mãe de Davi Lucca.

No Instagram, Bruna postou vídeos da festa cantando e dançando com o pai e a irmã do jogador. Neymar não pode voltar de Barcelona para a festa da mãe. No entanto, mandou um vídeo desejando feliz aniversário para Nadine. O recado foi transmitido em um telão no meio da festa.

LEIA TAMBÉM: Atriz demitida pela Record diz que os atores 'morrem' quando vão para emissora

As suspeitas de que Bruna e Neymar estariam juntos de novo surgiram quando a atriz foi a Barcelona em novembro. O namoro foi confirmado no ano novo, quando eles postaram fotos e vídeos juntos com corações.