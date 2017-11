Atriz é identificada líder de culto de escravas sexuais

Uma das estrelas da série Smallville, a atriz Allison Mack, de 35 anos, foi identificada como uma das comandantes de um culto que recruta escravas sexuais, de acordo com o jornal britânico The Sun. Foto: Divulgação

O The New York Times havia reportado em 17 de outubro que as mulheres da seita eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo. Essas informações foram reveladas por Frank Parlato, antigo porta-voz da NXIVM, organização fundada por Keith Raniere, líder do culto, e responsável por realizar aulas e seminários para que seus clientes sigam caminhos e alternativas de vida próprias.

Chamado de DOS, o culto é uma sociedade secreta de mulheres dentro do grupo de autoajuda proposto pela NXIVM, no qual participantes podem debater estratégias de evolução pessoal, com oferta de aulas que ensinam respostas a viver uma vida bem-sucedida e gratificante.