Atriz de ‘Game of Thrones’ diz que já perdeu papéis por recusar flertes

A atriz britânica Lena Headey, que vive a rainha Cersei Lannister na série Game of Thrones, fez duras críticas à forma como as mulheres são tratadas em Hollywood em uma nova entrevista para a revista Net-A-Porter, conduzida por sua colega de elenco, Maisie Williams, que vive Arya Stark na série da HBO.

Ao falar sobre o assunto, Headey lembrou de um antigo conselho que recebeu. “Quando eu estava nos meus 20 anos, e fazendo várias audições através de fitas VHS nos EUA, um diretor de elenco me disse: ‘Esses homens levam as fitas para casa, assistem e se perguntam com quem eles transariam’.”

“Eu nunca fiz isso”, revelou a atriz. “Eu nunca fiz esse jogo de ir para audições e flertar.” Questionada por Maisie se isso já tinha feito ela perder papéis, a veterana confirmou que sim. “Mas estou bem feliz por nunca ter feito isso.”