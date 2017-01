Atriz de ‘Barrados no Baile’ dança para aliviar efeitos da quimioterapia

No ano de 2015, Shannen Doherty, a Brenda Walsh da série “Barrados no Baile”, foi diagnosticada com um câncer de mama que se espalhou para os gânglios linfáticos. Mas isso não foi motivo para a atriz ficar parada: ela continua fazendo aulas de dança.

Na última quarta-feira, dia 4, Shannen publicou um vídeo em seu Instagram dançando e, na legenda, explicou. “A radiação é cansativa. Ela se acumula no corpo e, às vezes, você luta apenas para manter os olhos abertos. Você pode ver como estou cansada, mas ainda estou me movendo!!! Qualquer movimento é bom durante o tratamento, não apenas para o corpo, mas também para a sua mente”, disse a atriz.

