Ator português Ricardo Pereira fala da carreira no País

Em 2003, o ator português Ricardo Pereira veio ao Brasil e por aqui se estabeleceu. Ao longo desse tempo, dividiu-se entre personagens portugueses e brasileiros na TV, sem abandonar a carreira também no cinema e no teatro. E formou sua família no País: os três filhos – Vicente, Francisca e a recém-nascida Julieta -, de seu relacionamento com a também portuguesa Francisca Pinto, nasceram no Rio. A porta de entrada foi a novela Como Uma Onda, de Walther Negrão (2004). Na época, Ricardo, que já era ator de TV, teatro e cinema, tinha um trabalho para fazer no Brasil e resolveu visitar o Projac, no Rio. “Coincidentemente, entrei na sala de uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa de atores portugueses. Eles já tinham meu material, porque, dois anos antes, teve uma outra novela, Esperança, e fiz teste lá em Lisboa”, lembra o ator de 37 anos, em entrevista ao Estado. Ricardo ficou entre os três finalistas, mas o ator Nuno Lopes, amigo dele, acabou ficando com o papel de José Manuel.

“Só que eles tinham guardado o tape para futuros trabalhos e, dois anos depois, precisavam de um português protagonista. Foram rever esse material, só que, antes de me ligarem, entrei no gabinete dessa pessoa!” Ricardo fez o teste e conquistou o personagem Daniel Cascaes em Como Uma Onda. Era a primeira vez na Globo que o protagonista não era brasileiro. “Desde essa época, me apaixonei pelo Brasil, pelo Rio, me senti muito em casa. Fui ficando, emendando trabalho atrás do outro, saindo daqui para fazer trabalhos em outros lugares do mundo. E já se vão quase 14 anos.” Foto: João Cotta / Rede Globo

De fato, ano a ano, o ator nunca saiu do ar na TV brasileira. E, agora, ele pode ser visto na elogiada novela das 6, Novo Mundo, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, na Globo – que tem como cenário os tempos do Império no Brasil e chega ao fim dia 25 -, como o botânico português Ferdinando. Para viver o personagem, o ator foi a fundo na história dos exploradores/desbravadores reais que vieram estudar a natureza brasileira. Um homem que sofre com a morte da mulher, Letícia (Maria João Bastos), e se isola na mata por anos até ser descoberto por índios. E, aos poucos, se abre novamente para o amor. “Fui encontrando várias figuras históricas (de exploradores) e juntei todas no Ferdinando: uma pessoa completamente deslumbrada por sua profissão, apaixonado por sua vida de pesquisa, e isso você encontra em todos os exploradores.”