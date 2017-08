Ator estreia em novela quase cinco meses depois

Foto: divulgação

O ofício de ator é bastante incerto. Com muitos testes e poucas aprovações, às vezes o profissional demora um longo tempo se preparando para um personagem. Em outras, como foi o caso de Marcelo Arnal, as gravações começam quase como em um piscar de olhos. Em “O Rico e Lázaro”, ele interpreta Belsazar adulto – na primeira fase, o papel foi defendido pelo ator mirim João Barreto.

“Não tive muito tempo para me preparar. Fiz dois ou três encontros com a preparadora de elenco. E foi mais em relação à história do que ao personagem”, explica ele, que chega ao folhetim cerca de cinco meses depois de seu início. Para não fazer feio, Marcelo observou muito as cenas de seu antecessor no papel. “Queria pegar detalhes no comportamento e na forma de falar para ter uma continuidade, uma fluidez”, garante.

Apesar da entrada tardia, esse não foi o primeiro encontro do ator com a novela de Paula Richard. No final do ano passado, ele fez um teste para a produção. Sete meses depois, Edgard Miranda pediu mais um vídeo. “Ele gostou e fui fazer uma prova de figurino e caracterização, para ver se ficava parecido com o João. E não é que parece?”, diz, aos risos. Em maio, começou a gravar as cenas do rei.