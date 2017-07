Ator de ‘Babe, O Porquinho Atrapalhado’ é condenado nos EUA

Foto: Divulgação

O ator indicado ao Oscar James Cromwell, mais conhecido por seu papel em Babe – Um Porquinho Atrapalhado, foi condenado a passar uma semana na prisão depois de se recusar a pagar uma multa relacionada a um protesto ambiental em Wawayanda, Estado de Nova York.

Cromwell, que também apareceu recentemente em Jurassic World e na série The Young Pope, era um de seis manifestantes numa usina de energia em novembro de 2015, segundo o jornal The Telegraph. Eles foram detidos no local – o protesto reclamava que o dano causado pela usina era irreversível, além de acelerar mudanças climáticas.

Eles foram considerados culpados por obstruir o tráfego, levando uma multa, cada um, de US$ 250. Cromwell e outros dois manifestantes se recusaram a pagar e agora devem cumprir pena na prisão de Orange County. Ele é ativista em defesa de causas ambientais e direitos civis há várias décadas.