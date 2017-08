Astro de ‘Revenge’ estreia nova série como militar

Em Six – Esquadrão Antiterrorista, série criada por William Broyles Jr. (Apollo 13), o personagem de Sloane se desespera, quando o ex-líder do time, Rip (Walton Goggins), é sequestrado por um grupo terrorista na Nigéria. O ex-militar, figura paterna para Bear, estava no país vivendo como um empreiteiro, depois que um erro numa missão contra o Talibã o obrigou a sair do time dos Six.

Bastante popular no País, Revenge mostrou Sloane como o misterioso personagem Aiden, um dos interesses amorosos da protagonista. Agora, na nova série, que estreia no sábado, dia 5, aqui no Brasil, o inglês vive Joe “Bear” Gravem, um militar dos EUA que é membro do respeitado time Six, que reúne alguns dos melhores oficiais da Marinha norte-americana para operações especiais, como o enfrentamento ao terrorismo.

Por que fãs da extinta série Revenge deveriam dar uma chance para Six – Esquadrão Antiterrorista, o novo trabalho do ator Barry Sloane na TV? “Porque eu estou nele, é claro!”, brinca o britânico, de 36 anos, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, numa entrevista por telefone.

“Temos na série o elemento humano. Vivemos militares dos Estados Unidos, mas sinto que representamos pessoas em todo o mundo”, afirma. “É certamente o papel mais intenso que já vivi, física e mentalmente, e deveria ser. Se feito de forma muito bidimensional, não faria justiça aos personagens”, ressalta.

Sloane relata que vive uma relação simbiótica com Bear por sua dedicação a ele. “Amo o personagem, é um privilégio contar sua história. Aprendi muito mais sobre mim mesmo do que em qualquer outro papel.”

Para viver um membro dos Navy Seals (os oficiais da marinha), o ator passou por um treinamento físico intenso. Além de consultoria com um especialista dos Seals e com membros do time Six da vida real, o elenco teve uma preparação num centro de treinamento especializado, que atua com militares profissionais. “Os treinos são de seis meses, mas fizemos em duas semanas, algo difícil, especialmente para civis”, revela Sloane. “Mas se você não se esforça para ir além, com o objetivo de representar esses homens e mulheres, você não merece contar suas histórias.”

Mas, para o ator, o desafio maior foi psicológico. “Eu tenho um porte físico adequado para estar no time, o que ajuda, mas o aspecto mental é o que pesa mais, eu tive de aprender a pensar como um Seal da Marinha”, confessa.

Pai de dois filhos, Sloane diz também ter sentido o peso de gravar, já para o primeiro episódio, cenas em que o personagem Bear lida com a perda de um filho. “Foi uma experiência estranha e bem emocional. Estar no lugar desse homem que perdeu uma criança não foi nada confortável”, revela o ator.

O resultado de toda a preparação, para o ator, não poderia ser mais positivo. Apesar de serem de gêneros bem diferentes, ele destaca Six e Revenge como seus principais trabalhos. “Assim como Revenge, estou incrivelmente orgulhoso de Six. Estou confiante de que as pessoas no Brasil vão amar.”

Nos EUA, pelo menos, a série já é amada. Exibida por lá no começo do ano, Six teve bons números e já garantiu uma segunda temporada, que terá, ao todo, 10 episódios, dois a mais do que a primeira, que chega ao Brasil no sábado, 5 de agosto, pelo canal History, às 23h35.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.