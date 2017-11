Apesar da audiência, ‘Pega Pega’ não gera grandes repercussões

Com muito mais repertório e nuances que Camila, Giácomo naturalmente se destacou. No entanto, o triângulo amoroso formado por sua personagem, Julio e Domênico, dos medianos Thiago Martins e Marcos Veras, acaba limitando o desempenho da atriz. Correndo por fora, com um papel feito na medida da tragicomédia, está Nanda Costa, que acabou por “roubar” a cena da novela com a heroína nada tradicional Sandra Helena.

Novelistas sempre precisam de um “plano b”. Afinal, tramas, casais e vilões podem não funcionar ao longo dos meses de exibição de um folhetim. Autora de “Pega Pega”, Claudia Souto criou duas protagonistas bem diferentes para segurar as emoções da atual trama das sete. A doce Luíza, de Camila Queiroz, ficou com a função de ser a mocinha tradicional, mas com o apelo jovial para os dias atuais.

Na tevê há pouco mais de uma década, Nanda chegou a protagonizar “Salve Jorge” em 2012, de Gloria Perez, mas há tempos que ela merece mais papeis a sua altura. Em “Pega Pega”, com trama confusa e mocinhas e heróis sem brilho, Nanda faz de Sandra a personagem mais interessante da novela.

Do início humilde, como camareira do Carioca Palace, passando pela culpa por ter participado do roubo milionário ao hotel, ao momento atual, em que se mostra arrependida e amparada por uma fortuna à qual realmente tinha direito, Sandra cresceu. E, sabiamente, Nanda foi desenvolvendo a personagem não apenas de forma convincente, mas, especialmente, cativante. Entre tantos tipos rasos e pretensamente cômicos, Sandra provoca risos e lágrimas através de sua humanização.

SEM PROFUNDIDADE

No geral, profundidade parece não ser mesmo algo essencial em “Pega Pega”. Talvez seja por isso que suas tramas tenham se esvaziado de forma tão rápida. O dinheiro de Pedrinho, papel de Marcos Caruso, parece nunca ter feito falta, a esperteza de Sabine e os mistérios de Arlete, de Irene Ravache e Elizabeth Savalla, respectivamente, ficaram no meio do caminho. Por fim, até a astúcia de Malagueta se perde na atuação insossa de Marcelo Serrado.

O fato é que a novela não empolga. Desde a estreia, “Pega Pega” ensaia voos maiores, mas esbarra em sua própria falta de inspiração, que vai além do texto e chega até o trabalho trivial da direção de Luiz Henrique Rios.

No entanto, parece ser mesmo essa despretensão de histórias que o público quer ver na faixa das 19 horas. Conhecido pela ousadia de alguns títulos e sempre sofrendo com a audiência por conta de tramas mais experimentais, há tempos que o horário não tem a audiência média acima de 30 pontos no Ibope. A última vez, inclusive, foi em 2012, com o sucesso “Cheias de Charme”. Com repercussão e números inversamente proporcionais, “Pega Pega” é a novela que todo mundo vê, mas não dá muito o que dizer.