Ana Flávia Cavalcanti vive um doce encontro com a tevê

A produtora de elenco Rosane Quintaes entrou em contato com a atriz falando de um teste para “Além do Tempo”, exibida no ano passado. “Nunca atendo o telefone fixo de casa e, nesse dia, atendi. Nem acreditei”, diz, sorridente. Depois de algumas audições, passou para interpretar a sonhadora Carola no folhetim de Elizabeth Jhin.

O bom desempenho fez com que ela fosse novamente convidada a realizar testes, desta vez para “Malhação”. “Todos dizem que, nessa profissão, é preciso conhecer alguém. E eu sou a prova que dá para chegar lá através de estudos e dedicação”, orgulha-se, completando que vive uma das épocas mais felizes de sua carreira. “A vida do ator é cheia de altas e baixos. Acredito que estou colhendo os frutos das sementes que venho plantando há 12 anos”, afirma.

Para interpretar a diretora do Colégio Cora Coralina, Ana Flávia se reconectou com suas próprias referências de quando era estudante. Além disso, foi atrás de conhecer pessoas que formam o núcleo docente de escolas do ensino público e particular. “Estudei na rede pública a vida toda. Mas as coisas já mudaram um pouco, fui me atualizar para saber como lidar com esses jovens cheios de acesso à informação”, revela.

As memórias e os “workshops” feitos com todo o elenco da novela infantojuvenil se somaram à maior inspiração dela, a atriz americana Viola Davis. “Ela é professora na série ‘How to Get Away With Murder’ e é muito poderosa. Sempre mentalizo ela antes de entrar em cena”, admite.

Assim como Viola em suas séries e filmes, Ana Flávia também lida com bastante entusiasmo e cuidado com as relações de preconceito existentes na dramaturgia. “A tevê tem um papel fundamental na construção de um imaginário coletivo mais plural. Já sabemos que, muitas vezes, são as novelas que iniciam certos debates e espero que possamos aprofundar cada vez mais”, torce.

O roteiro de Cao Hamburguer, entre outros assuntos, fala com propriedade sobre racismo e discriminação. Segundo ela, isso se deve à presença da colaboradora Renata Martins no time do autor. “Faço questão de citá-la porque é uma roteirista negra. E isso valida o ponto de vista da mulher negra. É muito importante ter alguém que construa os personagens de um lugar de fala que nos representa”, finaliza.