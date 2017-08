Antônio Xerxenesky lança romance de terror situado na SP contemporânea

Alina – a personagem central do novo romance de Antônio Xerxenesky, As Perguntas – pode ser considerada uma “millenial”: integrante da geração nascida entre os anos 1980 e 1990, familiarizada com novas tecnologias, a vida financeira prejudicada sob os efeitos da grande crise econômica do fim da década de 2000, esmagada por uma rotina pouco recompensadora num ambiente urbano carregado (São Paulo, 2015, no caso). No romance, porém, ela assume o papel de detetive amadora para verificar mais de perto o envolvimento de uma seita religiosa em desaparecimentos.

Essas são as linhas gerais de um romance de terror, gênero com pouca tradição na literatura brasileira, o terceiro do escritor gaúcho. O lançamento é nesta terça-feira, 15, em São Paulo, na Tapera Taperá, às 19h.

Mas se as reflexões do romance passam por questões bastante palpáveis a jovens adultos urbanos, elas também vão mais longe: talvez a principal seja o impacto da morte repentina de alguém próximo em uma pessoa não religiosa. “Demorou, mas esse momento chegou”, diz o narrador da primeira parte do romance. “Uma pessoa não vira adulta ao conseguir um emprego, ao aceitar que a vida pode ser entediante, e que fazer o que detestamos durante oito horas por dia é parte integrante da experiência humana, não, não tem nada a ver com trabalho, viramos adultos quando pessoas da nossa idade morrem de forma absolutamente estúpida e podemos contemplar, com a lucidez necessária, a fragilidade e o absurdo da vida.”