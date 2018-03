Antes de Brice, noviça em ‘Carinha de Anjo’

A beleza de Bia Arantes é incontestável. Com um rosto delicado e expressivos olhos azuis, a atriz chama a atenção por onde quer que vá. A característica, inclusive, cai como uma luva na misteriosa Brice, papel que interpreta em “Deus Salve O Rei”. Mas quando se trata de extravasar a sensualidade que a personagem exige, Bia confessa sentir dificuldade. Principalmente porque, em seu dia a dia, costuma se comportar da forma mais espontânea possível.

“Eu tenho cinco graus de miopia e não uso óculos. Sempre faço piada de tudo e sou muito desastrada. Sensualidade nunca foi meu forte”, revela. Foto: Divulgação

Na história escrita por Daniel Adjafre, Brice é uma bruxa que tem praticamente todos os homens a seus pés. É desse poder que exerce sobre eles que tira proveito para conseguir tudo o que quer. Apesar do caráter duvidoso, a personagem nunca levanta a voz ou perde a compostura.

Justamente por não estar familiarizada com a principal particularidade de Brice, a atriz fez um trabalho com o preparador de elenco Marcelo Boechat para desenvolver a sedução que permeia o papel.

O primeiro passo para a atriz foi encontrar uma nova postura em cena: com ombros mais abertos e um olhar de cima para baixo. Em seguida, desenvolveu o tom de voz de Brice. “Também fiz uma pesquisa interna. Afinal, se tenho de dar isso para a personagem, preciso encontrar essa característica em algum lugar em mim mesma”, aponta.

NOVIÇA

Foi ainda mais complexo construir uma sedução explícita por conta da personagem anterior que Bia interpretou. Antes de Brice, a atriz se dedicou a dar vida à noviça Cecília em “Carinha de Anjo”, no SBT. “Tinha um ombro mais duro, de alguém que ainda não se descobriu mulher. Com a Brice, preciso me soltar”, compara. Como acumula mais trabalhos na televisão e no cinema, Bia se acostumou a expressar boa parte da essência de seus papéis através do olhar e de gestos mais contidos. Mesmo assim, acredita que tem conseguido diferenciar uma personagem da outra.

“Carinha de Anjo”, aliás, ainda está no ar no SBT, mas as gravações já foram encerradas. Ter a oportunidade de aparecer simultaneamente no ar em dois projetos completamente distintos é visto como um privilégio por Bia. Inclusive, para a atriz, associar uma personagem à outra é praticamente impossível. “Acho que a Globo entendeu isso também. São novelas exibidas em horários diferentes, são papéis opostos e fico feliz por ter recebido esse convite. Estou me dedicando e me divertindo fazendo a Brice”, alegra-se.

NOVO PARADIGMA

Ponto de virada na carreira

O público se acostumou a ver Bia Arantes na pele de personagens adolescentes. Mas, a cada trabalho, a atriz descontrói a imagem de menina que apresentou em produções como “Malhação”, “Sangue Bom” e “Carinha de Anjo”. Nesse sentido, a Brice, de “Deus Salve O Rei”, representa o grande ponto de virada em sua carreira na televisão.

“Acho que tem pouco tempo que o público da tevê me enxerga como mulher. Agora que estou seguindo essa linha de interpretar personagens adultas”, avalia a atriz que estreou na tevê em “Cama de Gato”, de 2009, no papel de uma vilã.

Foi no cinema, aliás, que Bia mostrou que já estava na hora de encarar personalidades mais densas. Tanto que depois de interpretar a sedutora Petra, no longa “O Filme da Minha Vida”, surgiu o convite para voltar à Globo como a bruxa da novela das sete.

“Acho que o filme foi o grande responsável por me verem como uma mulher que podia ter sensualidade”, imagina ela, que se prepara para rodar o longa “Loop”. “Como é da Globo Filmes, consegui uma brecha nas gravações de ‘Deus Salve O Rei’”, explica.