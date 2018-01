André Marques tem uma surpresa a cada dia

Basta acompanhar o trabalho de André Marques na Globo para perceber que ele se sente à vontade para falar o que lhe vem à cabeça, quase sempre de forma bem-humorada. Por isso, não é de se surpreender que, à frente do “The Voice Kids”, o apresentador se deixe levar pela emoção tantas vezes. A ponto de chorar no palco do programa e depois, em casa, continuar pensando nas crianças que foram eliminadas logo na primeira fase do programa. “Eu não me preparei muito tecnicamente, me preocupei em ser mais orgânico. Eu só pensava em não chorar e não consegui. E quis mesmo que fosse muito transparente”, salienta.

Talvez essa naturalidade, gesto tão marcante em sua personalidade, o tenha ajudado a conquistar o público. “Nunca busquei o sucesso. Não faço tipo, não faço nada procurando alcançar alguma coisa”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Caminho para novos atores

Foto: Divulgação / TV Globo

Desde a segunda temporada do “The Voice Kids”, André assumiu a apresentação no lugar de Tiago Leifert, que foi convocado para comandar o “Big Brother Brasil” depois da saída de Pedro Bial. Na terceira edição do “reality” musical, que estreia hoje, ele continua se surpreendendo a cada dia de gravação. “O ‘The Voice Kids’ é diferente de tudo que já fiz e vivi. Tem muitas surpresas e cada participante muda muito a cara do programa”, avalia.