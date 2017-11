Análise: Band acerta em produzir novo reality

Demorou algum tempo, mas a Band entendeu qual é o seu espaço no leque de programação da tevê aberta. Com o fenômeno “MasterChef” em todas suas variações – profissional, amador e até o infantil –, caiu a ficha na emissora que os “realities shows” têm o apelo, espaço e até necessidade por parte dos telespectadores.

Por isso, foi grande o burburinho em torno da estreia do “Exathlon Brasil”. O formato, muito explorado no exterior – exemplos de “Largados e Pelados” e “Survivor”, ambos exibidos no Brasil pelo Discovery – é pouco produzido no Brasil. Antes da aposta da Band, o “No Limite” fez sucesso na Globo entre 2000 e 2002, com direito a repeteco em 2009. A linha é a mesma: submeter os participantes a desafios extremos em paisagens paradisíacas, isso tudo regado a noites mal dormidas e alimentação escassa. Foto: Divulgação

O escolhido para apresentar o programa foi Luís Ernesto Lacombe – mais um jornalista a cruzar a fronteira do entretenimento. Ele é o responsável por guiar aos dois times, autointitulados de Heróis e Guerreiros através das provas. Famosos como Giba, Maurren Maggi e Pedro Scooby se misturam com anônimos atrás do prêmio de R$ 350 mil.