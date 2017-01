Americana inicia trabalho de parto usando máscara do Chewbacca

A americana Katie Stricker Curtis resolveu aliviar as dores do parto com um pouco de humor. No hospital, já deitada na maca e toda conectada a aparelhos, Katie decidiu colocar sua máscara de Chewbacca, personagem da saga Star Wars, logo antes de entrar em trabalho de parto.

A máscara altera a voz de quem a está usando para se parecer com os barulhos do personagem e é a mesma usada pela ‘Mamãe Chewbacca’, que ficou famosa na internet.

Katie entrou na brincadeira e, pelo menos por alguns segundos, expressou sua dor de forma bem mais dramática – e engraçada – com os grunhidos de Chewbacca. “Só porque estou prestes a ser mãe, não significa que eu preciso crescer!”, escreveu na legenda do vídeo que postou no Facebook.