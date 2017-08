Admiração histórica com ‘Novo Mundo’

Foto: divulgação

O período do Brasil Colônia sempre encantou Larissa Bracher. Tanto que, como produtora de teatro, ela já fez três espetáculos a respeito da época. Por isso, se animou tanto quando recebeu o convite para interpretar Maria Benedita em “Novo Mundo”. Em sua primeira novela de época, a atriz adora ver de perto, durante as gravações, os personagens históricos sobre os quais tanto estudou ganhando vida, de certa forma, através de uma caracterização bastante elaborada. “É uma sofisticação de detalhes. Estou me sentindo dentro de um quadro que eu já compunha há muito tempo dentro da minha cabeça, do meu imaginário”, empolga-se.

Na novela das 18 horas da Globo, que mistura fatos reais com ficção, Larissa tem a oportunidade de dar vida a uma mulher que realmente existiu naquela época. Maria Benedita de Castro era irmã da Marquesa de Santos, que, no folhetim, é interpretada por Agatha Moreira. Na trama, assim como a Marquesa, a personagem da atriz é amante de Dom Pedro I, defendido por Caio Castro, com quem teve um filho. “Embora irmãs, elas tem uma disputa muito grande pelo amor do Dom Pedro I, por uma situação melhor na vida. Elas vão sempre se atropelar”, conta.

Larissa, inclusive, não descarta que Maria Benedita flerte com a vilania em determinado momento. “A gente, como ator, fica querendo defender personagem e dizer que não é vilão, mas ela chega a cometer coisas anormais para prejudicar a irmã. Ela tem o desejo de ascensão social bastante claro na novela inteira”, ressalta.