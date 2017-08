Casa Herman Müller promove palestras sobre a história de Americana

A cidade de Americana completa 142 anos no próximo dia 27 de agosto, mas a comemoração ocorre ao longo do mês. Como parte desta programação, a Casa de Cultura Herman Müller sedia um ciclo de palestras gratuitas sobre a história da cidade, que ocorrem às segundas-feiras, a partir do dia 7, sempre às 19h, até o dia 28. Serão disponibilizadas 60 vagas para cada encontro e as inscrições devem ser realizadas pelo telefone do espaço cultural.

O ciclo começa com a palestra “Patrimônio e Memória – Educar para Preservar”, realizada pelo grupo Historiadores Independentes de Carioba. No dia 14, será a vez do professor e pesquisador da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Alexandre Pignarelli ministrar a palestra “A História do Parque Ideal”. Já no dia 21, ocorre o encontro “Ensino de História e Arquivos Digitais”, que será baseado nos professores de História da cidade. E a palestra que encerra o ciclo, no dia 28, é “A História de Mary Prince – Um Marco nas Narrativas de Escravos do Século 19”, com Alexandre Camaru, que é tradutor e editor do livro homônimo.

Foto: Divulgação

No ano passado, quatro historiadores americanenses, com graduação na área, perceberam a necessidade de explorar o passado do município. A partir disso, eles criaram o grupo Historiadores Independentes de Carioba, que tem realizado projetos em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. Integram o coletivo Elisabethe Carla Guedes, Gabriela Simonetti Trevisan, Jefferson Luis Rodrigues Bocardi e Mariana Spaulucci Feltrin, na faixa etária dos 20 aos 30 anos.