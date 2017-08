Casa da infância de Donald Trump está disponível no Airbnb

Já pensou em dormir na cama em que o presidente dos Estados Unidos teve seus sonhos durante a infância? Agora isso é possível. A casa em que Donald Trump viveu quando criança está disponível para estadias no aplicativo Airbnb.

A residência com cinco quartos e três banheiros fica na região de Jamaica Estates, no distrito do Queens, em Nova York.

LEIA TAMBÉM: Urso panda ganha trem temático no Japão

Para passar uma noite no local, é preciso desembolsar US$ 725 (aproximadamente R$ 2300).