Candidata do ‘The Voice Kids’ engasga e reação de jurados surpreende

No último domingo, 15, ocorreu o segundo dia de audições no The Voice Kids. Uma das participantes, Maria Tereza Prezoto, de 13 anos, protagonizou um dos momentos mais surpreendentes da noite: logo no começo de sua música, Seria Tão Fácil, a menina engasgou. No momento em que ela parou de cantar para tossir, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Victor e Leo viraram a cadeira.

Encorajada, Maria Tereza voltou a cantar e foi uma das melhores da noite. Todos os jurados a elogiaram muito. “Você cantou lindamente”, disse Ivete Sangalo. “Quantas vezes todos nós tivemos um pigarro e situações mais adversas?”, refletiu a cantora.

“Vencer o medo é o primeiro passo para quem quer voar”, disse a candidata ao terminar sua apresentação. Maria Tereza escolheu o time de Ivete, que brincou que, agora, tem uma casa para passar o inverno em Campos do Jordão, cidade da menina.