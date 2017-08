Projeto Canarinhos da Terra é selecionado para o Criança Esperança

Diante da divulgação pela Unesco de que o projeto da Unicamp foi selecionado, o Portal da Unicamp conversou com o diretor executivo do projeto, Luiz Simoni. Para ele, “esta escolha traz ao projeto uma visibilidade nacional, o que pode facilitar a obtenção novos apoiadores e patrocinadores para o custeio de nossos programas, uma vez que todas as atividades culturais e educativas são oferecidas de forma gratuita aos alunos, através da utilização das Leis de Incentivos Fiscais”. Confira a entrevista completa, com mais informações sobre o projeto, aqui.