Canal disponibiliza 1º episódio de ‘Poldark’ para não assinantes

A série Poldark – Herói de Guerra, que será exibida pelo canal Mais Globosat a partir do dia 23 de abril, já está disponível no Mais Globosat Play e nas plataformas de vídeo sob demanda das operadoras de TV a cabo desde sexta-feira, 23.

A atração, lançada originalmente em 2015, no Reino Unido, se passa no século 18, quando o britânico Ross Poldark retorna ao Reino Unido após a Guerra de Independência Americana, em 1783, e é baseada em uma série de romances escritos por Winston Graham. Ao todo, são três temporadas, totalizando 26 episódios com cerca de 1 hora cada.

O personagem principal é vivido por Aidan Turner, que fez parte do elenco de O Hobbit. Na história, ao voltar para casa, o combatente encontra uma vida totalmente diferente da que havia deixado tempos antes. Seu pai agora está morto, suas terras arruinadas, e a mulher que amava, comprometida com seu próprio primo.

Durante o primeiro mês, o primeiro episódio da série fica disponível mesmo para quem não é assinante do canal.