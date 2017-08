Campinas sedia congresso de Ufologia em setembro

Entre os dias 22 e 24 de setembro, o Hotel Nacional Inn, em Campinas, sedia o 21º Congresso Brasileiro de Ufologia, que acontece em paralelo ao 1º Encontro de Ufologia Avançada de Campinas. O evento celebra os 40 anos da chamada Operação Prato, realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o aparecimento e a movimentação de objetos voadores não identificados, com sede em Belém.

O evento tratará dos mais atuais e importantes aspectos da ufologia brasileira e mundial, como casuística avançada, contatos diretos com aliens, ufologia e espiritualidade, ação de sumérios no passado do Brasil, abduções e geração de seres híbridos e agroglifos, entre outros temas. Serão mais de 20 horas de atividades, incluindo conferências, painéis, debates. Haverá ainda um workshop especial sobre Exopolítica e Exodireito, ciências que abordam o futuro convívio com outras inteligências cósmicas. Foto: Divulgação

Entre os destaques também está uma discussão sobre a posição do Governo Brasileiro quanto aos discos voadores, com a revelação de documentos que demonstram que a Aeronáutica já pesquisou o assunto oficialmente no país de 1954 a 1986, fazendo-o às vezes com a participação do governo dos Estados Unidos e sem comunicação à sociedade. Entre os pontos a serem enfatizados estão as ações da Operação Prato no Pará, em 1977, que resultaram na obtenção pelos militares de mais de 500 fotos e 16 horas de filmagens, parte disso ainda secreto.