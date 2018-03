Camila Cabello é acusada de fingir tocar guitarra em apresentação

Uma apresentação da cantora Camila Cabello gerou discussão no Twitter após internautas lhe acusarem de fingir tocar uma guitarra. Caso aconteceu no programa The Ellen DeGeneres Show nesta semana.

A cubana cantou seu hit Never Be The Same com uma guitarra pendurada em seu ombro e, durante algumas partes da música, ela faz movimentos como se estivesse tocando. Contudo, muitos telespectadores disseram que não é possível ouvir o som do instrumento e questionaram se ela estaria realmente tocando.

Os fãs rapidamente defenderam Camila. Eles disseram que, apesar de não ser possível ouvir a guitarra em sua partição no programa, pode-se encontrar vídeos na internet em que ela toca guitarra e violão.