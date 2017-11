Câmara de Americana recebe exposição de praticantes da Falun Dafa

A Câmara Municipal de Americana recebe a partir desta segunda-feira a exposição “Verdade, Benevolência e Tolerância”, realizada por praticantes da Falun Dafa, que já percorreu 80 países. A mostra é composta por 22 pinturas, que visam conscientizar o público sobre a perseguição do governo chinês com os adeptos da Falun Dafa (Falun Gong).

A curadora Madalena Carreira, explica que a Falun Dafa é uma prática que cultiva o corpo e a mente. “No dia a dia cultivamos a bondade, a compaixão e tolerância. E fazemos exercícios”. Segundo ela, essa prática era secreta até 1992. “Nessa época, o governo da China estava gastando muito com problemas de saúde da população, e o professor Li Hongzhi trouxe esta prática a público. De 1992 a 1999, muitas pessoas se curaram de várias doenças, e ela se disseminou de uma maneira muito grande na China. Tinha mais de 100 milhões de praticantes nesta época”.

Entretanto, a partir de 1999, foi iniciada uma perseguição do governo contra os praticantes da Falun Dafa, proibindo a prática no País. “Infelizmente a gente só fica sabendo do que acontece lá porque pessoas como esses pintores chineses encontraram, por meio da arte, uma forma de contar ao mundo a violação dos direitos humanos que ocorre na China hoje”, revela Madalena. Segundo ela, além de aprisionados e torturados, existem ocorrências de que os praticantes teriam seus órgãos extraídos e vendidos no mercado negro.