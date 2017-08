Caetano Veloso elogia canção de Chico Buarque

“O ritmo de lento afoxé sob essas formas verbais aprofunda a sensação de velha brasilidade que só se supunha morta porque fazia tempo que Chico não vinha com uma música”, escreve Caetano, que conta ter “ficado tomado” ao ouvir a música pela primeira vez ao lado do filho Tom.

Caetano Veloso usou sua conta no Facebook para elogiar, na quinta-feira, 17, a canção “Tua Cantiga”, que figura no novo disco de Chico Buarque, “Caravanas”, a ser lançado nacionalmente no dia 25 de agosto.

Caetano preferiu evitar o assunto, optando por uma análise das rimas que o deixaram “siderado”. “O cantor refere-se a elas, como se cresse que só ele sabe quantas há na canção. Mas as rimas que mexem fundo com a gente são as inaparentes, as que se dão nas consoantes das palavras finais dos penúltimos versos das estrofes: suspiro/ligeiro; nome/perfume; lenço/alcanço; filhos/ joelhos; nega/ cantiga. ‘Minha nega e ‘cantiga’ são chave de ouro”, disse Caetano.