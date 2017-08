Buchecha cancela shows após ser internado

Foto: Divulgação

O cantor Buchecha foi internado em um hospital após sentir um mal-estar na noite da última quinta-feira, 24. De acordo com o comunicado emitido em sua página oficial no Facebook, o cantor realizou exames e deve ficar em repouso absoluto nos próximos dias.

Buchecha também publicou um vídeo esclarecendo a situação, gravado na própria cama do hospital: “Tá tudo bem, foi só um susto. Fiz alguns procedimentos de rotina para averiguar minha saúde, e os médicos já disseram que tá tudo certo. Acredito que amanhã já teremos resposta destes exames e, provavelmente, vou ter alta e estar aí de volta com todos vocês, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus!”

Seus shows que ocorreriam neste fim de semana foram cancelados e deverão ser reagendados.