Bruno Gagliasso como transexual em exposição de arte

Já Giovanna, que é irmã de Gian e mulher de Bruno, foi só elogios ao trabalho. “Sem fôlego com essa obra do meu irmão Gian com intervenção em foto do Bruno de transexual por fotógrafo Eduardo Bravin! Parabéns, Gian! Que orgulho de você, da sua exposição, da sua sensibilidade e pensamento! Te amo! Que felicidade ver de perto o seu crescimento e o grande artista que se tornou!”, disse a atriz.