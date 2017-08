Bruce Gomlevsky revela a complexa, mas delicada persona de Renato Russo

O musical brasileiro ainda fincava as bases de sua nova fase, iniciada nos anos 2000, quando o ator Bruce Gomlevsky surgiu com um projeto arrojado para a época: Renato Russo – O Musical. Era 2006 e, enquanto as produções dominantes reuniam elencos gigantescos, com orquestra ao vivo e cenários suntuosos, Bruce entrava em cena praticamente sozinho, sem objetos com que interagir e trocando diálogos com um punhado de músicos. “O que realmente importava era a vida e a obra do Renato”, conta ele, que volta a São Paulo com o espetáculo, estreando na sexta-feira, 4, no Teatro do Shopping Frei Caneca.

Bruce desembarca com a alma lavada – afinal, ele atraiu pequenas multidões em apresentações ao ar livre: 10 mil pessoas compareceram à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia 22 de julho, e outras 15 mil estiveram no Parque da Redenção, em Porto Alegre, domingo passado. Motivos de tamanha paixão? “Talvez as letras das canções compostas por Renato sejam hoje mais pertinentes do que na sua época, porque tocam em questões da ordem do dia”, acredita o ator.

Um dos grandes poetas da geração 1980, Renato Manfredini Júnior (1960-1996) ajudou a consolidar o rock nacional ao liderar a Legião Urbana, ao lado de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Juntos, criaram canções que ainda encantam gerações diferentes. Melhor ainda: a música de Russo esteve presente em fases agudas da história recente do Brasil e a comentou.