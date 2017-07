Bombeiros salvam cão graças a doação de escoteiras na Califórnia

Ele só foi salvo graças a uma máscara de oxigênio especial para pets, que foi doada pelas escoteiras locais em 2016. “O cachorro estava praticamente sem vida quando o retiramos da casa”, disse John Frando, capitão do corpo de bombeiros da cidade em entrevista para a emissora CBS. “Foi graças a uma máscara de oxigênio especial doada pelas escoteiras locais que conseguimos salvá-lo”, completou.

O corpo de bombeiros local foi chamado para apagar as chamas de um imóvel na cidade. A família havia saído, mas o cachorro Jack tinha ficado dentro da casa. Os bombeiros agiram prontamente e retiraram o pet, desacordado por conta de inalação excessiva de fumaça.

O escotismo é uma prática muito difundida nos Estados Unidos desde o início do século XX e sua atuação, conhecida principalmente pela venda de biscoitos pelas escoteiras, abrange vários setores da sociedade norte-americana. E essa prática ajudou a salvar um cachorro de um incêndio na cidade de Bakersfield, na Califórnia, na última quarta-feira, 19.

“Os bombeiros de Bakersfield agradecem às escoteiras Kylie Greene e Hailey Amos, que contribuíram para colocar máscaras de oxigênio especiais para animais em todas as viaturas do departamento”, escreveram em post no Facebook.

Em outro post no dia seguinte, o corpo de bombeiros de Bakersfield atualizou a situação de Jack. “Jack sofreu queimaduras leves nas patas e passou a noite recebendo tratamento de oxigênio para tratar de queimaduras no seu trato respiratório. Ele passa bem e está sob tratamento veterinário”, escreveram.

LEIA TAMBÉM: 'Não tinha nem mais tesão para cantar', diz Gusttavo Lima sobre depressão