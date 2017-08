Boas-vindas a Dony de Nuccio no JH dura mais que despedida de Evaristo Costa

Com direito com beijinhos no rosto, discurso caloroso de Sandra Annenberg e uma breve apresentação de seu currículo, Dony de Nuccio fez sua estreia no Jornal Hoje desta segunda-feira, 7. E o momento de boas-vindas ocupou quase o triplo do tempo que Evaristo Costa teve para se despedir da bancada do telejornal que comandou por 14 anos.

“O Jornal Hoje começa com boas novas. É com alegria que a gente dá as boas-vindas ao Dony de Nuccio, que estará aqui ao meu lado no Jornal Hoje”, disse Sandra, com um largo sorriso no rosto e emendando um beijo no rosto do novo colega de bancada.

“Sandra, muito obrigado. Quero te agradecer demais. Você, que me recebeu com tanto carinho aqui. É um prazer e uma honra dividir essa bancada com você”, disse o substituto de Evaristo Costa. Na sequência, Sandra Annenberg mostrou uma breve biografia do profissional.