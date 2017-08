BBC elege as 100 melhores comédias do cinema de todos os tempos

A emissora britânica BBC realizou uma enquete com críticos de cinema de todo o mundo para eleger as cem melhores comédias de todos os tempos da história do cinema.

A longa lista foi feita a partir dos 10 filmes indicados por críticos de jornais, revistas e sites, além de pesquisadores e curadores da área.

LEIA TAMBÉM: Secretário é vaiado em abertura de festival de cinema

Para comprar o top 100, um regra de pontos foi atribuída: o primeiro filme citado ganhava 10 pontos, o segundo recebia nove pontos, e assim por diante, até a 10ª escolha.