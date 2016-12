Após 4 anos sem passar por reformulações, o programa Saia Justa, do GNT, terá duas baixas em 2017: Barbara Gancia e Maria Ribeiro.

As apresentadoras não tiveram seus contratos renovados com o canal. Astrid Fontenelle e Mônica Martelli seguem no comando do programa.

LEIA TAMBÉM: João Carlos de Figueiredo Ferraz é o novo presidente da Fundação Bienal de SP

“O GNT confirma a saída de Barbara Gancia e Maria Ribeiro do Saia Justa e esclarece que a renovação do elenco faz parte da história do programa. Assim como Barbara e Maria, muitos outros nomes contribuíram com o programa, que está na grade do canal desde 2002?, disse o canal em um comunicado.

Barbara e Maria estavam no Saia Justa desde 2013, quando o programa passou por uma de suas maiores revoluções, incluindo a saída de Mônica Waldvogel, titular desde a estreia, em 2002.

O canal ainda não divulgou os nomes que substituirão as apresentadoras.

LEIA TAMBÉM: Metallica, Strokes e The Weeknd estão confirmados no Lollapalooza 2017