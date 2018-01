Atriz mirim se emociona ao receber prêmio e convida indicados para um sorvete

A atriz Brooklynn Prince, de apenas sete anos, se emocionou após ganhar o prêmio de melhor jovem ator ou atriz no Critics Choice Awards, que aconteceu nesta quinta-feira, 11. Destaque no filme “Projeto Flórida”, que estreia no Brasil no próximo dia 1º de março, ela interpreta uma das crianças que vivem em um hotel que serve como habitação coletiva.

Logo que foi anunciada como a vencedora, ela já começou a chorar e chegou aos prantos no palco. “Uau, é uma honra enorme ganhar esse prêmio, mas eu queria… todos os indicados são ótimos, deveríamos tomar sorvete depois”, disse, causando risos na plateia.

LEIA TAMBÉM: Mulher com câncer terminal se despede em carta e conteúdo viraliza

“Deus, eu queria te agradecer por essa incrível oportunidade e também quero agradecer o Sean Baker, diretor do filme por me dar essa incrível oportunidade para ser a Mooney”, continuou, entre lágrimas.