Vândalos danificam a Casa do Conto em Americana

A interrupção das atividades da Casa do Conto de Americana, espaço voltado para contação de histórias no bairro Carioba, já rende ‘maus frutos’ para o espaço. Na madrugada desta quarta-feira (11), o espaço foi vandalizado. Uma janela foi arrancada e uma porta também foi danificada. Além disso, foram levados alguns alimentos que se encontravam no local.

A Casa do Conto é um órgão da secretaria de Educação e está desativado há um ano e meio. A justificativa para o fechamento foi a falta de opções de transporte dos alunos da rede pública ao local.

“Estou de férias, mas fui lá hoje (quarta). A empresa de segurança me ligou dizendo que haviam tirado a janela, arrancaram o vidro e entraram lá. Eram 5h da manhã”, contou a coordenadora da Casa do Conto, a educadora Cristina Lazaretti. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“É inadmissível um lugar estar abandonado. Se você for lá, dá vontade de chorar!”, lamenta. Segundo ela, essa foi a primeira vez que o espaço foi vandalizado. “Antes de terminar o ano, em dezembro, um ‘cara’ entrou lá, mas eu acionei a segurança e ele saiu, nem arrombou, nem entrou na casa. Este é o primeiro arrombamento em 14 anos”, conta.

Quinta solidária

Por coincidência, Cristina tinha uma reunião também na manhã de quarta-feira com o vereador Wellington Rezende (PRP), para falar sobre o evento “Quinta Solidária”, que será realizado hoje em prol do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

“Aproveitei a ocasião e conversei com ele sobre a Casa do Conto, e ele se manifestou a meu favor. Mas não vim procurá-lo por conta disso”, ressaltou a coordenadora do espaço cultural. Em divulgação, Rezende afirmou que questionará a Prefeitura de Americana, por meio de requerimento, sobre o futuro da Casa do Conto. Foto:

Ele irá propor uma parceria com as secretarias da Educação e Cultura a fim de dar prosseguimento às atividades. O projeto também estuda parcerias com pessoas físicas e empresas.

Mesmo com o incidente, a secretaria de Educação não definiu nenhuma ação de urgência para preservação do local. A reportagem questionou a pasta sobre o acontecimento, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Cristina enfatiza que a janela e a porta danificada não são os únicos problemas do espaço. “Tem bastante lugar que tem umidade, goteira, a porta está danificada, úmida e oca, porque está há muito tempo sem uso, sem manutenção. É muito complicada a situação do espaço”, completa.

Na ocasião da interrupção das atividades na Casa do Conto, a secretária de Educação de Americana, Juçara Noveli, declarou que a decisão foi motivada somente pela dificuldade no descolamento das crianças da rede municipal, pela falta de ônibus para o transporte escolar, que está em processo de contratação de uma nova empresa.