‘The Art of the Brick’ chega a Campinas no próximo mês

Após passagem por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a exposição internacional “The Art of the Brick”, em que o artista norte-americano Nathan Sawaya recria itens diversos com peças de Lego, será realizada em Campinas. O anúncio da mostra ocorreu na manhã desta terça-feira (25), no Shopping Iguatemi Campinas, onde o acervo ficará instalado entre os dias 23 de agosto e 22 de outubro. A pré-venda de ingressos será iniciada no próximo dia 1º de agosto, com preços promocionais, em um quiosque instalado no terceiro piso do estabelecimento (em frente ao Teatro Iguatemi), e pelo site www.eventim.com.br.

A exposição, uma das mais famosas em cartaz do mundo, estreou em 2007 em Lancaster, nos Estados Unidos, e hoje segue em circulação com cinco montagens simultâneas. “The Art of the Brick” já percorreu 80 locações, e, no Brasil, já foi vista por mais de 350 mil pessoas. A mostra ainda foi eleita pelo canal CNN dos Estados Unidos como uma das 10 exposições mais importantes do mundo (“One of the Top 10 Must See Global Exhibitions”, no idioma original). Foto: Divulgação

Tania Tápias, diretora comercial da Ring Produções Culturais, empresa responsável por trazer a mostra ao Brasil, explica que as 83 esculturas criadas em Lego da exposição, organizadas em área de 1.600 metros, são as mesmas expostas em Barcelona, na Espanha, e traz elementos que remetem à cultura latina. “É uma mostra didática e cronológica. O acervo aborda desde quando o Nathan começou a criar com Lego, com as obras mais simples, depois vai evoluindo para as obras em que ele aborda mais os sentimentos, até as reproduções de obras famosas na história da arte”, explicou durante o anúncio da exposição.