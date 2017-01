Smania e Beatriz Torres levam exposição para Câmara Municipal de SB

“Minha cabeça pensa onde meus pés pisam”, dizia o educador Paulo Freire. Refletindo sobre esta afirmação, o artista plástico Leonardo Smania e a educadora Beatriz Torres, de Americana, produziram a exposição “Vozes de Um Futuro Esquecido”, que aborda a realidade da educação no Brasil. O projeto foi lançado no ano passado e pode ser conferido na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste até o dia 24 de fevereiro, com entrada gratuita. A visitação está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“Hoje, mais do que nunca, palpita-se muito sobre os rumos ideais de nossa educação. Estudiosos da área, políticos, profissionais do ofício ou simples questionadores, todos gostamos de apontar o sentido certo ou de corrigir as falhas que julgamos cruciais. Mas o que será de nossa visão se não simplesmente externa e superior?”, pondera Smania sobre a exposição. Foto: Reprodução_Facebook

A partir disso, durante um período de dois meses, Smania e Beatriz visitaram escolas públicas da região e conversaram com os estudantes. Eles entraram em contato com estudantes de diversas séries, idades e gêneros, para saber sobre seus desejos e sobre as opiniões a respeito do modelo de educação. “Com inúmeros casos de ocupações em escolas públicas, o propósito dessa série não deixa de ser também dar voz aos agentes desses tão corajosos atos de democracia”, completa o artista plástico.

Os rostos dos estudantes entrevistados foram retratados em pinturas com traços realistas e elementos abstratos, sob materiais como carteiras escolares quebradas, jornais, entre outros suportes que remetem à pesquisa. Foram produzidos 12 retratos, que se relacionam com as histórias contadas aos responsáveis pela exposição.

ACONTECE: A exposição “Vozes de Um Futuro Esquecido” pode ser conferida de segunda a sexta, das 8h às 18h, até o dia 24 de fevereiro. A entrada é gratuita. A Câmara Municipal de Santa Bárbara fica Rodovia Luís Ometto, 1.001, Residencial Dona Margarida. Informações pelo telefone 3459-8900.