Smania cria mais um mural para ajudar APAE de Americana

Foto: Letícia Smania Donanzan / Divulgação

Mais um mural do artista plástico Leonardo Smania tem chamado a atenção dos americanenses e visitantes. A obra pode ser conferida na Avenida Brasil, próximo ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi. O grafite integra a campanha “Juntos Somos Fortes”, que visa arrecadar doações para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana.

“A chuva e o vento tentaram atrapalhar, mas não conseguiram, não! Mais um trabalho da campanha ‘Juntos Somos Fortes’ finalizado! Retrato da linda da Gleice”, enfatizou o artista em divulgação da nova obra no seu Facebook. “Gostaria de agradecer imensamente ao pessoal que trabalha na obra do prédio, tanto pelo muro cedido quanto pelo esforço prestado à minha família, amigos e todos os demais que me ajudaram a concluir o mural, e consequentemente, mais uma etapa desse projeto”, completou.

“Juntos Somos Fortes” foi idealizada em agosto de 2015. À princípio, serão efetuados três murais da campanha. O primeiro é o que retrata do aluno Murilo, que pode ser visto na Rodoviária de Americana desde o último mês de novembro. As obras são produzidas com látex e spray, em muros autorizados pelos respectivos responsáveis e proprietários.

O objetivo do artista é cativar pessoas a realizarem doações em dinheiro pela plataforma de financiamento coletivo Catarse, no site www.catarse.me/apaeamericanajuntossomosfortes.

Com “Juntos Somos Fortes”, Smania também traz representatividade aos deficientes, raramente retratados em obras artísticas. “Acredito que nós, da cultura ocidental, por termos sido influenciados pelo renascimento italiano, e este, pelo classicismo grego, temos em nós incutido uma relação quase que indissociável entre ‘arte e perfeição’. A coisa mais estúpida que o ser humano já fez foi tentar se desvencilhar da natureza e dos animais, buscando uma determinada elevação em desprender-se dos seus instintos e formas naturais, quando a perfeição está na própria aceitação de nossa natureza”, enfatiza.