Smania, Cain e Sobral realizam live-paiting em Nova Odessa

O NoCanto Bar, em Nova Odessa, decidiu reunir três nomes de destaque nas artes plásticas locais para revitalizar seu interior. Leonardo Smania, Cain e Adriano Sobral agora assinam as paredes da casa de shows da cidade, transformando-a em uma grande galeria. Os interessados em conferir este processo de mudança do local podem acompanhar pessoalmente o evento “Tríade Criativa”, movimento iniciado na última terça-feira e realizado até domingo, a partir das 18h.

A entrada para conferir o live-paiting é gratuita, sendo que sábado (21) ocorrerá somente na área externa, em paralelo à programação interna da casa, iniciada às 22h com valor diferenciado, e no domingo custa R$ 7 a R$ 14. O encerramento contará com apresentação do grupo americanense Batucada, e discotecagem de DJ Tigas.

Caio Henrique da Silva, o Cain, é natural de Santa Bárbara d’Oeste e reconhecido por obras em muros e telas, sempre nas cores preto e branco. Em obras abstratas ou retratos com perspectivas atípicas, ele experimenta a sensibilidade da representação em diversas plataformas. “É bacana esta experiência de atuar com diversos artistas. Na área interna, cada um fará uma parede. O meu trabalho é todo em preto e branco, e usei uma composição de gestos e figuras como mãos e rostos, que já costumo usar. Na área externa, será uma fusão entre os três artistas, pois pintaremos juntos. A casa nos deixou bem livre para fazermos o que queríamos”, contou Cain ao LIBERAL. Foto: Nickoly Oliveira

Uma de suas obras mais famosas é a de um rosto todo pintado de preto, como se estivesse olhando para baixo. Elas costumam aparecer de cabeça baixa, com os olhos fechado, e refletem o lado introspectivo do artista. Já o contraste entre o preto e o branco parte da sua vontade em se desprender, de tentar ser mais extrovertido.

Já Smania, de Americana, é reconhecido na cidade pelos murais que retratam personalidades excluídas pela sociedade, sempre com vasta utilização de cores, e com muita semelhança à realidade. Seu trabalho propõe tanto a divulgação da arte de rua quanto a inclusão social. “Quando me chamaram para participar do evento, eu dei a ideia de fazermos um evento com isso, ou pelo menos uma atividade aberta para que o pessoal possa acompanhar. Eu acho interessante porque temos poucas opções culturais em nossa região hoje, e muita gente tem a curiosidade de ver o passo a passo do nosso processo criativo”, observou Smania ao LIBERAL sobre o “Tríade Criativa”.

E Adriano Sobral, também de Santa Bárbara d’Oeste, consagrou-se ao basear suas obras nos traços típicos da cultura popular brasileira. Com quase duas décadas de carreira nas artes, ele busca promover a sustentabilidade, utilizando em seus trabalhos materiais recicláveis. Sobral promove a criação em diversas plataformas, como camisetas, bolsas, quadros e banners. Entre as inspirações para as obras estão o circo, os orixás, o folclore brasileiro, o imaginário infantil e o surrealismo esotérico.

ACONTECE: O evento “Tríade Criativa” ocorre até domingo (21), às 18h. A entrada é gratuita, com exceção de domingo (21), que custa entre R$ 7 e R$ 14. O NoCanto Bar fica Avenida João Pessoa, 19, Centro. Informações pelo telefone 3476.4499.