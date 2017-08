Sesc Campinas tem evento voltado à arte do circo

O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Campinas apresenta, até domingo, uma programação especial voltada para a arte circense. A proposta do projeto “Olhares Sobre o Circo” é ocupar diversos espaços do instituto com apresentações, intervenções e vivências, para levar ao público diferentes perspectivas da linguagem artística do circo. Entre as atrações estão shows de acrobacia, malabarismo e equilibrismo.

Nesta quarta-feira, acontece a exibição do espetáculo “Íntimo”, da Cia. LaMala. A apresentação desvenda a intimidade de uma dupla de acrobatas. A ideia do show é mostrar a arte circense a partir do ponto de vista do relacionamento entre duas pessoas. O espetáculo tem ingressos que custam de R$ 5 a R$ 17 e acontece às 20h, no Galpão Multiuso.

Foto: Bruno Rudolf / Divulgação

Na sexta, dia 1º de setembro, às 20h, a Cia. Instrumento de Ver (do Distrito Federal) encena a peça “O Que Me Toca É Meu Também”, com direção de Raquel Karro. O espetáculo transita pelo universo da acrobacia aérea e leva o espectador a uma viagem a lugares díspares, como uma sala de ensaio no Planalto Central ou uma lona de circo armada no coração de Paris. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17 e o show acontece no Galpão Multiuso.